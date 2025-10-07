Despar Carovana della prevenzione jpg
Speciale

A Giovinazzo "La Carovana della Prevenzione": Despar rinnova la partnership con Komen Italia

Appuntamento fissato per venerdì 10 ottobre

Giovinazzo - martedì 7 ottobre 2025 11.22 Sponsorizzato
Per il quarto anno consecutivo, Maiora, azienda leader della GDO nel centro-sud Italia con l'insegna Despar, rinnova la sua collaborazione con Komen Italia, associazione attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno, attraverso il progetto "La Carovana della Prevenzione", il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute ideato con la Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS.

Il progetto si propone di raggiungere due obiettivi principali: da un lato, offrire screening gratuiti senologici, urologici ed endocrinologici effettuati da personale qualificato a bordo delle unità mobili di Komen Italia, direttamente nei parcheggi dei punti vendita Despar; dall'altro, sensibilizzare la clientela su tutto il territorio del centro-sud, attraverso una campagna informativa diffusa e capillare.

La prevenzione e la tutela della salute sono temi su cui Despar investe da anni con convinzione, mettendo in campo risorse, progetti e azioni concrete non solo per i propri collaboratori, ma anche per le comunità in cui opera. Un impegno che si rinnova e si rafforza, in linea con l'Agenda ONU 2030 e il proprio impegno concreto per la sostenibilità, rafforzato anche dalla scelta di operare come Società Benefit.

La Carovana della Prevenzione partirà l'8 ottobre da Corato, proseguirà il 9 ottobre a Modugno, e il 10 ottobre a Giovinazzo. A novembre, l'iniziativa farà tappa a Marigliano, in Campania, e si concluderà a Rende, in Calabria. Cinque appuntamenti pensati per avvicinare la prevenzione alle persone, rendendola accessibile e concreta.

Un elemento nuovo e significativo di questa edizione è l'attenzione al binomio prevenzione-sport, due alleati fondamentali per la nostra salute. Despar si fa portavoce di questo binomio, promuovendo stili di vita attivi e consapevoli. L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di tutelare il proprio benessere attraverso gesti quotidiani, come l'attività fisica. In particolare, durante la tappa di Modugno, sarà organizzata un'attività sportiva all'aperto, tenuta da un professionista del settore, accessibile gratuitamente.

«L'attenzione nei confronti della salvaguardia della salute nei suoi diversi aspetti è una forma di impegno costante e responsabile che la nostra azienda promuove con costanza – spiega Grazia De Gennaro, Consigliere di Amministrazione Maiora SpA SB – La tutela di un bene così prezioso è uno dei temi principali del calendario di iniziative rivolte alla responsabilità sociale messo in campo da Maiora, basato su una significativa condivisione di ideali come la sensibilizzazione in merito all'importanza della prevenzione, che riteniamo sia un atto d'amore universale».

«Il nostro impegno a tutela della salute delle donne si rinnova grazie alla collaborazione con Maiora in questi tre appuntamenti che dimostrano la sensibilità e l'attenzione del gruppo verso queste tematiche. Cinque giorni, cinque comunità che avranno la possibilità di beneficiare delle visite di senologia, urologia ed endocrinologia delle unità mobili della Komen. L'impegno nella prevenzione oncologica è una responsabilità condivisa che coinvolge tutti, istituzioni, aziende, cittadini e Despar con queste cinque tappe della carovana ci consentirà di raggiungere un maggior numero di persone e di fornire loro informazioni e visite essenziali» dichiara Linda Catucci, presidente Komen Puglia.
