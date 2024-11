Maiora e Welfood: una partnership di valore per il benessere di collaboratori e collaboratrici

, gruppo pugliese operante al centro-sud nei canali GDO e Cash & Carry con le insegne, annuncia con orgoglio la recente partnership con, realtà affermata nell'ambito del wellbeing aziendale, grazie ad un consolidato team di esperti.Già certificata Equal Salary e Top Employer, Maiora prosegue dunque il suo piano di azioni rivolte al, lanciando il progettoQuest'ultimo consiste in un importante e innovativo servizio di supporto al benessere globale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda, tramite. Laprevede la possibilità di un ciclo di colloqui ad personam, consentendo a ogni dipendente di scegliere tra i professionisti della squadra di Welfood, specializzati in diversi settori. In tal modo, i collaboratori e le collaboratrici di Maiora possono incontrare, a seconda della loro scelta, una delle seguenti professionalità: psicologo, nutrizionista, counsellor per la genitorialità, counsellor per caregiver, terapista anti-fumo, sport coach, educatore posturale ed eco-counsellor.offerti dalla piattaforma "Benessere 360" sono totalmentee, proprio per questo motivo, particolarmente efficaci in merito ad abitudini quotidiane alimentari, sociali, psicofisiche e psicologiche. Inoltre, per i beneficiari sarà possibile anche accedere alle sezioni "Academy" ed "Eventi live", per approfondire le tematiche di interesse.«Questo progetto rappresenta un ulteriore passo significativo nel nostro impegno per un ambiente il più favorevole possibile per tutta la popolazione aziendale – spiega, Responsabile Formazione di Maiora S.p.A. SB – Il benessere di ogni singolo componente della grande famiglia Maiora è il cuore pulsante della nostra realtà. Welfood, con la sua consolidata esperienza nel settore, condivide pienamente la nostra visione a tal proposito, e per questo siamo entusiasti di questa collaborazione, nella convinzione che possa generare effetti positivi e grande valore».