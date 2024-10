"Madre che resta", Patrizia Baglione presenta la sua silloge a Giovinazzo

Stasera, venerdì 4 ottobre, alle ore 19.00, alla Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo,presenta la nuova silloge della poetessadal titolo«Accogliamo con la curiosità e l'attenzione che merita – ha detto, Presidente dell'Accademia – la poetessa romana Patrizia Baglione (nativa della provincia di Frosinone) che presenta un libro che rivolge uno sguardo attento e sensibile su un aspetto del rapporto talvolta sofferto tra madre e figlio che, spesso, non viene considerato con la giusta attenzione. "è un libro che rimarrà impresso nella memoria del lettore grazie a poesie brevi che non nascondono nulla del rapporto accennato in precedenza come la perdita di un bimbo nel grembo».Patrizia Baglione – Premio Kalos per la Cultura nel 2020 e Addetto stampa della casa editrice VAN di Trieste – sarà introdotta dal poeta Vito Davoli. Dialogherà con l'Autrice il poeta e giornalista Vittorino Curci. Sarà presente Gianni Antonio Palumbo, Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia.L'evento si avvale del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo.