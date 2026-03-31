Madonna sotto l'Organo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna sotto l'Organo. Foto Gianluca Battista
Religioni

Madonna "sotto l'organo", il rito che si ripete ed emoziona ancora - FOTO

Ieri sera Giovinazzo si è fermata in preghiera nella Concattedrale di Santa Maria Assunta

Giovinazzo - martedì 31 marzo 2026
L'incedere lento nella navata centrale dei confratelli del SS Sacramento. Poi le parole di padre Francesco Depalo, a scandire il dolore di Madre e Figlio ai piedi di una Croce che ha avuto il potere di redimere il mondo.

Emozione, spiritualità profonda e pietà popolare si sono perfettamente fuse nell'antico rito dell'incontro tra l'Addolorata e Gesù crocifisso, svoltosi all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assnta grazie al coordinamento della Confraternita del SS Sacramento, guidata dal priore Nicola Gagliardi.

Una chiesa gremita ha assistito in silenzio, al buio (forse qualche cellulare di troppo di non addetti ai lavori puntato), al momento iniziale della Settimana Santa a Giovinazzo, che convenzionalmente si svolge ormai da qualche anno il Lunedì Santo. Un viatico meraviglioso per il Triduo di Passione che coinvolgerà migliaia di persone nei giorni di giovedì, venerdì e sabato prossimi.
Noi proviamo a raccontarvelo questo rito della Madonna "sotto l'organo", come viene volgarmente chiamato, attraverso i nostri scatti. Dove non arrivano le parole, talvolta arriva la potenza delle immagini.
  • Madonna sotto l'organo
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