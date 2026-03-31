Madonna "sotto l'organo", il rito che si ripete ed emoziona ancora - FOTO

L'incedere lento nella navata centrale dei confratelli del SS Sacramento. Poi le parole di padre Francesco Depalo, a scandire il dolore di Madre e Figlio ai piedi di una Croce che ha avuto il potere di redimere il mondo.Emozione, spiritualità profonda e pietà popolare si sono perfettamente fuse nell'antico rito dellsvoltosi all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assnta grazie al coordinamento della, guidata dal priore Nicola Gagliardi.Una chiesa gremita ha assistito in silenzio, al buio (forse qualche cellulare di troppo di non addetti ai lavori puntato), al momento iniziale della Settimana Santa a Giovinazzo, che convenzionalmente si svolge ormai da qualche anno il Lunedì Santo. Un viatico meraviglioso per il Triduo di Passione che coinvolgerà migliaia di persone nei giorni di giovedì, venerdì e sabato prossimi.Noi proviamo a raccontarvelo questo rito della, come viene volgarmente chiamato, attraverso i nostri scatti. Dove non arrivano le parole, talvolta arriva la potenza delle immagini.