Stasera il rito toccante della "Madonna sotto l'Organo"

Si aprirà questa sera, 3 aprile, Lunedì Santo, la Settimana Santa a Giovinazzo, che culminerà con la processione dei Misteri di venerdì 7 aprile e le celebrazioni della Pasqua di domenica 9.Si parte dunque questo pomeriggio, alle 18.00, in Concattedrale, con l'antico rito della Madonna Addolorata che incontra Gesù, volgarmente detto dellapoiché l'effigie della Vergine entra in chiesa dall'ingresso della navata centrale posta sotto il bellissimo organo a canne settecentesco.I portatori dellaentreranno in Concattedrale ed avanzeranno lentamente, in una chiesa al buio. Poi l'incontro della Madre dolorosa con suo Figlio crocifisso.Si tratta di un rito che la Confraternita, grazie alla guida spirituale di don Andrea Azzollini, ha riportato all'antico splendore. Un rito che commuove e che apre un periodo di grande riflessione per i credenti e l'intera comunità giovinazzese. Preghiera, fede e pietà popolare si fonderanno come da tradizione a queste latitudini.