Lunedì Santo, a Giovinazzo il rito antico della "Madonna sotto l'Organo"

Ormai attesissimo e sentito, il rito dell'Addolorata che abbraccia il crocifisso, detto volgarmente dellaaprirà a Giovinazzo la Settimana Santa. Una denominazione popolare, dovuta all'ingresso in Cattedrale dal portale della navata centrale posto appunto sotto l'organo a canne settecentesco.Oggi, Lunedì Santo 14 aprile, nella, dalle 18.30 avrà luogo la Santa Messa al cui interno è previsto il lento avanzare dell'effigie dell'Addolorata, portata in spalla dai confratelli delcoordinati dal priore Nicola Gagliardi.Un avanzare lento, in una chiesa in penombra, mentrescandirà i passaggi con riflessioni profondissime sul mistero del dolore di Maria e della croce come strumento di redenzione.Struggente ed intenso, il rito è stato riscoperto da alcuni anni ed è diventato quello di apertura della settimana più importante per i cattolici giovinazzesi. L'effigie portata in spalla era l'Addolorata portata in processione sino ad una settantina di anni fa, poi "declassata" ad una delle tre Marie a beneficio dell'attuale statua custodita dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione.Settimana Santa 2025: Giovinazzo si immerge ufficialmente nelle atmosfere penitenziali sino alla celebrazione della Morte di Cristo che culminerà nel Venerdì Santo con la processione dei Misteri.