Il rito della "Madonna sotto l'Organo" commuove ancora una volta (FOTO e VIDEO)

24 foto Madonna sotto l'Organo - Passione 2023 Gianluca Battista

Intenso, commovente e partecipato.L'antico rito dell'si è rinnovato ieri sera nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo, durante la celebrazione eucaristica vespertina officiata daQuest'ultimo ha invocato Maria durante la sua omelia e l'effigie della Madonna è spuntata, in spalla ai portatori delladall'ingresso principale posto sulla navata centrale, da cui il nome diper la presenza del bellissimo organo a canne settecentesco.La comunità di fedeli ha quindi vissuto intensamente il primo atto della Settimana Santa, caratterizzato dal lento incedere dei portatori sino all'incontro con il Figlio crocifisso, messo in braccio alla Madre dal parroco della Concattedrale.Un rito frutto non solo della pietà popolare, ma che si interseca con la lettura di passaggi cruciali della Passione di Cristo. Un intreccio che suscita sempre, di anno in anno, forte emozione nei presenti.A Giovinazzo è iniziata la Settimana Santa, la più importante dell'anno liturgico cattolico, il momento di più alta commistione tra fede, preghiera e sentire popolare.Nella nostra galleria i momenti più belli di questo rito. Sotto all'articolo il link per vedere il video dell'ingresso dell'effigie della Madonna in Concattedrale.