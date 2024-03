La grande emozione dell'antico rito della "Madonna sotto l'organo"

Powered by

16 foto Madonna "sotto l'Organo" 2024

La Settimana Santa a Giovinazzo è di fatto iniziata ieri sera, lunedì 25 marzo, con l'intensissimo. Il rito della(come volgarmente viene chiamato poiché il simulacro della Vergine entra dal portale della navata centrale, posto appunto sotto l'organo a canne settecentesco) ha aperto sei giorni intensissimi, tra manifestazioni della pietà popolare, fede e liturgia, che culmineranno nella Veglia Pasquale del Sabato sera.Lentamente i portatori della, retta dal priore Nicola Gagliardi, sono entrati nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, mentre il crocifisso era lì, ai piedi dell'altare. Una ritualità intensissima mescolata a riflessioni struggenti da parte di, che hanno dato la misura del dolore della Madonna che cercava suo Figlio, Madre affranta, Madre senza consolazione eppure formata sin dal concepimento a quel destino tragico.Tragico e necessario per il riscatto dell'umanità dal peccato, un evento, come ha ricordato il parroco, «di cui la Madonna si è caricata in tutto il suo peso».Noi vi raccontiamo quei momenti lasciando che foto e video parlino.