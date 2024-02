Madonna di Lourdes, il programma del fine settimana a Giovinazzo

Continuano nella Parrocchia Sant'Agostino le celebrazioni in onore dellaIeri, 8 febbraio, c'è stata la messa vespertina con l'unzione degli infermi. Oggi, venerdì 9 febbraio, ci sarà una grande festa perAlla celebrazione eucaristica delle 18.00 parteciperanno tutti gli associati e le associate e sarà un momento in cui l'intera comunità parrocchiale si ritroverà, come accaduto il 4 febbraio scorso con la benedizione delle coppie e delle gestanti.Domani, sabato 10 febbraio, vigilia della festa liturgica, messa alle 18.30 con consegna ai nuovi iscritti delle medaglie. Il SS Sacramento sarà esposto per tutta la giornata nei pressi della riproduzione in scala della Grotta di Lourdes, in fondo alla navata destra. Alle 20.00 un altro momento importante con la preghiera comunitaria.le Sante messe saranno celebrate alle 7.00, 8.00, 9.00 e 10.00. Alle 11.30 uno dei momenti centrali: la celebrazione eucaristica solenne presieduta da, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, a cui seguirà alle 12.30 l'esposizione del SS Sacramento con possibilità, per i fedeli che volessero, dell'adorazione personale.Al pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 confessioni, alle 17.30 recita del Santo Rosario ed infine alle 18.00 la messa vespertina che precederà la processione per le vie della città.