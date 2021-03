Lunga scossa di terremoto avvertita a Giovinazzo

Una lunga scossa di terremoto è stata avvertita quest'oggi, intorno alle 14.45, in tutta l'Area Metropolitana di Bari ed in diverse località di Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata e perfino in Campania.Oscillazione prolungata anche a Giovinazzo, con diverse segnalazioni e tanto spavento. La scossa, secondo le prime ricostruzioni dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, avrebbe avuto intensità del, con epicentro nell'Adriatico centrale a 5 km di profondità, 169 km a nord di Bari, non lontano dalle coste abruzzesi, molisane e della Puglia.Una seconda scossa di magnitudo 4.1, ad una profondità di 10km, si sarebbe verificata alle ore 15.00.