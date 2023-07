Luglio e agosto ricchi di appuntamenti targati Touring Juventium

GIOVINAZZO E LE SUE TRADIZIONI - 9ª EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA DIALETTALE

Di seguito il comunicato stampa della Touring Juvenatium sulla programmazione estiva dell'associazione culturale.In un quadro di assoluta certezza l'attesa diventa febbrile e nel solco della cultura e delle tradizioni del territorio l'Associazione Touring Juvenatium ODV presenta le iniziative inserite nel cartellone dell'Estate Giovinazzese 2023.Nella magica cornice degli eventi "Giovinazzo Estate 2023" ritorna l'appuntamento con la declamazione e celebrazione della poesia dialettale per attraversare la storia e le tradizioni della nostra terra.Il tema proposto agli autori (quest'anno provenienti anche dai Comuni più o meno vicini) è stato:"Storeie d'alte timbe"L'Associazione Culturale Touring Juvenatium ODV con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Giovinazzo e la collaborazione della Fondazione "Famiglia Piscitelli D'Agostino", il 29 luglio ha indetto la serata di premiazione della 9° Edizione del Concorso di poesia in dialetto giovinazzese presso l'Istituto Vittorio Emanuele II.Un viaggio tra i ricordi, un atto di affrancamento e immaginazione che trae la sua forza dalla storia e dal desiderio adeguato e acutissimo di non annullare il passato ma di offrire, con acutezza, a chi ha ancora voglia di fare uso di un linguaggio antico, la storia del nostro vissuto.Una serata dove ritroveremo e apprezzeremo la leggerezza della parola poetica, quella parola che danza con movenze accattivanti nei momenti intimi e segreti nella vita di ognuno di noi.Preludio al Gamberemo 2023.Il Gamberemo organizzato dall'Associazione Touring Juvenatium ODV - ETS di Giovinazzo, quest'anno si sdoppia: sabato 22 luglio i ragazzi dell'ACR appartenenti ai Rioni Concattedrale, San Domenico, Sant'Agostino, San Giuseppe e Immacolata si sfideranno in un piccolo torneo (Gamberemo in piccolo) la cui classifica finale concorrerà a determinare la griglia di partenza dello storico Palio dei Rioni - Gamberemo 2023. Quest'ultimo si svolgerà la sera del 17 agosto dando ufficialmente inizio ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona della nostra città.Sabato 5 agosto per dare continuità al percorso di conoscenza della storia e dei luoghi di Giovinazzo l'Associazione Culturale Touring Juvenatium ODV ha organizzato una passeggiata in bicicletta finalizzata a visitare luoghi storici seguendo ovviamente un itinerario diverso dai precedenti. La cicloturistica sarà a cura della Guida Turistica dell'Associazione Nunzia Stufano coadiuvata dallo staff dell'Associazione per godere della tranquillità e delle bellezze delle nostre campagne.Da martedì 8 a giovedì 10 agosto all'interno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II della Parrocchia San Domenico con ingresso sito in Corso P. Amedeo a Giovinazzo l'Associazione Culturale Touring Juvenatium ODV, con la partecipazione di artisti artigiani locali, presenta una mostra espositiva di prodotti e manufatti originali che sapranno catturare l'attenzione di grandi e piccini.Mercoledì 16 agosto la festa del Palio avrà inizio con la "Festa del Palio"I rappresentanti dei cinque rioni cittadini, l'Amministrazione Comunale attraverso l'Assessorato alla Cultura, Il Sindaco, nell'Istituto Vittorio Emanuele II, alle ore 19,30, nel luogo dove sarà allestito il Villaggio del Gamberemo l'intento dell'Associazione è quello di far rivivere al visitatore, momenti di reciproca identificazione e nello stesso istante, gioire per quell'unico motivo; l'appartenenza al proprio rione. Attraversare il percorso dei ricordi nella suggestiva bellezza del luogo prepara il visitatore ad immergersi nella nuova avventura della XXX edizione del Gamberemo.Il luogo ospiterà la tradizionale benedizione dei Gonfaloni ufficiata dal padre spirituale dell'Associazione don Pietro Rubini, la consegna del trofeo da parte del capitano detentore del Palio nelle mani del sindaco per essere rimesso in gioco, il sorteggio delle postazioni delle barche in mare e la presentazione delle cinque squadre completerà il rito il proclamo di sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell'ultima edizione del Gamberemo, a tutto questo la serata si concluderà con un momento musicale.Alle ore 20,00, tutti in piazza Vittorio Emanuele II per ammirare la grande gara giunta alla trentesima edizione. L'evento come avviene da diversi anni darà inizio ai festeggiamenti in onore della Madonna SS. Maria di Corsignano.Il Palio consiste in una gara che mette in competizione i cinque rioni della città: Concattedrale, Sant'Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata le singole squadre composte da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi si affronteranno in una competizione atletica fatta di velocità in piazza Vittorio Emanuele II, e attraverso una regata, nello specchio di mare antistante il porticciolo, cinque barche avranno il compito di prelevare il testimone dal molo di levante. Tutto questo per aggiudicarsi l'ambita formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo. A questo punto non ci resta dire… che vinca il migliore!L'Associazione Touring Juvenatium ODV, augura a tutti una buona Estate e buon divertimento nel segno delle manifestazioni dell'Estate Giovinazzese 2022.