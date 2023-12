Riflessioni sul Natale, due appuntamenti con la Touring Juvenatium

L'Associazione Touring Juvenatium OdV – ETS nell'ambito dell'iniziativa "Natale al Centro-Giovinazzo 2023" presenta sabato 16 e domenica 17 dicembre "Riflessioni sul Natale" con focus sul tema "Greccio… e giunse il giorno della letizia".Il doppio appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre, alle ore 19.30, nella parrocchia Sant'Agostino. Alla stessa ora, domenica 17 dicembre l'evento si terrà invece all'interno della parrocchia San Domenico.Dopo il successo delle prime due edizioni, l'Associazione Touring Juvenatium OdV anche quest'anno offre alla cittadinanza giovinazzese due momenti di riflessioni sul Natale. Protagonisti questa volta saranno i soci attivisti dell'associazione guidata da Vito Fumai che, supportati dalla musica dal vivo e da videoproiezioni, condurranno idealmente il pubblico in questo magico viaggio per scandire il tempo dell'attesa: la serata prevede un'alternanza di canti natalizi con pensieri, brevi racconti e poesie anche in dialetto giovinazzese.Con questa formula l'Associazione Touring Juvenatium intende creare un'atmosfera di gioia e regalare una serata all'insegna della serenità a tutti coloro che vorranno essere presenti.«Approfittiamo dell'occasione - ricordano dal sodalizio di corso Principe Amedeo - per ricordare che il Mercatino di Natale della Touring vi aspetta venerdì 15 e sabato 16, dalle ore 18.00 e domenica 17 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e in serata dalle ore 18.00 presso le tre grandi stanze della sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II».