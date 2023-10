La Touring Juvenatium nelle scuole di Giovinazzo

Conclusi i numerosi eventi estivi, lariprende la programmazione delle prossime attività, prime fra tutte quelle in collaborazione con le scuole primarie dei due Istituti Comprensivi di Giovinazzo.In un mondo caratterizzato da continue trasformazioni, l'educazione alla cittadinanza globale nella scuola è fondamentale per lo sviluppo di un'etica della partecipazione attraverso esperienze significative, cui concorrono le aree del sapere.Da sempre fucina di una serie di iniziative volte a trasmettere conoscenze anche ai più piccoli per creare un legame con il proprio territorio, anche quest'anno, la Touring Juvenatium ha presentato due progetti con chiare finalità educative e ricreative per dare continuità a quanto realizzato nelle edizioni precedenti.Il primo progetto, giunto alla seconda edizione, è indirizzato ai bambini di quarta classe dei due Istituti Comprensivi cittadini ed ha come titolotale progetto è ispirato all'artistae alle sue opere e sarà sviluppato dall'artista e pittrice Elisabetta Raguseo. Conoscere, osservare, elaborare ed ovviamente divertirsi con l'utilizzo di gessetti colorati, matite e del semplice cartoncino nero permette di scoprire ed affinare le proprie capacità. Siamo certi che l'esperienza artistica stimoli la creatività e favorisca l'autostima del bambino che a termine del progetto ne sarà soddisfatto e felice; da qui deriva l'importanza del progetto stesso. A conclusione dello stesso le opere realizzate dai piccoli artisti saranno esposte in una mostra organizzata ad hoc.Mentre per gli alunni di quinta classe dei due Istituti Comprensivi di Giovinazzo la Touring Juvenatium ripropone il progetto, giunto all'ottava edizione, il cui titolo quest'anno è. Tale progetto ha l'obiettivo di onorare e salvaguardare il patrimonio culturale rappresentato dai nonni/bisnonni ed è propedeutico alla cultura popolare, con lo scopo di promuovere e mantenere viva la passione e la valorizzazione delle nostre più genuine radici; mira oltretutto alla conoscenza della storia, al recupero della cultura, delle tradizioni, degli usi e dei costumi della nostra terra, da fonti dirette (nonni/bisnonni). La chiave di lettura scelta quest'anno è quella dell'intervista: com'è stata l'infanzia dei nonni/bisnonni senza internet, senza telefoni, senza social e senza tutte le cose che i bambini hanno al giorno d'oggi; saranno proprio gli alunni a scoprirlo intervistando i loro nonni/bisnonni e sarà inevitabile fare confronti che offriranno un interessante spunto di riflessione nella scoperta dei nostri usi e costumi che sono patrimonio culturale e che permettono ad una comunità di consolidare la propria identità e l'appartenenza alla propria terra e alle proprie radici. Infatti è importante che una comunità abbia piena consapevolezza del proprio passato e della propria storia, allo scopo di vivere meglio il presente e di avere uno sguardo più chiaro nel futuro.L'Associazione Touring Juvenatium ODV conferma così il suo motto, quello di essere "un'associazione che è sempre…in cammino"