"Juvenatium e la sacra leggenda", presentato il poemetto di Nicola Marolla

Una gremita Sala San Felice di Giovinazzo ha ospitato sabato 13 gennaio la presentazione del primo poemetto in dialetto giovinazzese dal titoloscritto da. Un evento curato ed organizzato dall'associazione Touring Juvenatium in collaborazione con la Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino.A dialogare con l'autore è stato ildialogo intervallato e cadenzato da letture di poesie dialettali diLa serata della Sala San Felice è stata anche allietata dai brani eseguiti dal vivo dal gruppo musicaleaccompagnato dalle voci di alcuni soci della Touring Juvenatium e addolcita dal ricco angolo tè, tisane e biscotti.L'intero ricavato della vendita del libro, finanziato dalla stessa Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino, sarà totalmente devoluto in beneficenza.