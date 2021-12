Lotta alle leucemie, l'AIL torna in piazza a Giovinazzo

La parte migliore della società contemporanea è composta senza timore di smentita dai volontari che operano nel sociale.Tra questi ci sono anche quelli dell', i quali, dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria peraltro ancora in corso, torneranno in piazza il prossimo fine settimana.Saranno in vendita le bellissimenell'ambito della campagnaCon un contributo minimo di 12 euro si potrà portare un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro una malattia che ha più forme e che continua a mietere migliaia di vittime ogni anno in tutto il mondo.La vendita delle piantine servirà a sostenere la ricerca scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori, a supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale, a potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l'affluenza in ospedale ai casi più urgenti, a sostenere le Case alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari, a finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà, ad offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari ed infine a portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.I volontari saranno presenti anche a Giovinazzo sabato 4 e domenica 5 dicembre nelle seguenti piazze e con i seguenti orari:- Piazza Vittorio Emanuele IIMatt. 9.00 alle 13.00Pom 17.00 alle 20.30- Piazza Sant'AgostinoPom. 17.00 alle 19.00- Piazza Vittorio Emanuele IIMatt. 9.00 alle 13.00- Piazza Sant'AgostinoMatt. 9.00 alle 13.00