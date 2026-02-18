Lotta alla violenza di genere: aggiornato per il prossimo triennio il Protocollo EMI

Si rafforza il modello organizzativo per la tutela e il contrasto alla violenza di genere nel territorio dell'Ambito Molfetta–Giovinazzo. Presso la Sala Conferenze del Comune di Molfetta, è stato siglato l'aggiornamento del Protocollo Operativo di Emi, l'Equipe Integrata Multidisciplinare e Multiprofessionale per il triennio 2026–2028.EMI, strumento dedicato alla prevenzione e al contrasto dell'abuso, del maltrattamento e di ogni forma di violenza contro donne e minori, nasce per garantire una risposta coordinata, tempestiva e continuativa ai fenomeni di abuso e violenza. Attivo nell'Ambito Territoriale Sociale Giovinazzo–Molfetta, in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario ASL BA, assicurerà la presa in carico integrata e interventi coordinati attraverso il lavoro congiunto dei servizi sociali e sanitari, dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e dei Centri Antiviolenza.Il Protocollo è stato sottoscritto da Armando Gradone, Commissario Straordinario del Comune di Molfetta; da Michele Sollecito, Sindaco del Comune di Giovinazzo; dal dott. Ignazio Bellapianta, in rappresentanza del dott. Vito Piazzolla del DSS1 (Distretto Socio-Sanitario) ASL Bari; alla presenza del dottor Pantaleo Ceci, Dirigente Psicologo Referente Integrazione Socio Sanitaria Distretto Socio Sanitario Uno ASL Bari, della dott.ssa Antonietta Bray, Dirigente Psicologa dell'UOS Consultori Familiari DSS1/DSS2, della Dirigente dell'Ufficio di Piano, dottoressa Lidia de Leonardis, della dottoressa Maria Domenica Catanzaro, responsabile della funzione di programmazione e progettazione dell'Ufficio di Piano, della dottoressa Anna Chiapperino, coordinatrice del servizio sociale professionale di Ambito.Il documento, frutto della collaborazione tra amministrazioni comunali e servizi sanitari, consolida un modello di tutela integrato e strutturato, in linea con le linee guida nazionali e regionali.