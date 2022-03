Lotta agli stereotipi, inaugurata a Giovinazzo la mostra "Com'eri vestita"

È stata inaugurata ieri mattina, 26 marzo, la mostraorganizzata dalnell'Ambito Giovinazzo-Molfetta. Un appuntamento importante che si prefigge l'obiettivo di stigmatizzare gli stereotipi di genere dopo lo stupro.La Cittadella della Cultura ha ospitato la cerimonia alla presenza del sindaco Tommaso Depalma, dell'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e di quello alle Politiche Educative, Michele Sollecito. La mostra, supportata dall'impegno della locale sezione della Fidapa, è visitabile sino al prossimo 30 marzo, dalle 17.00 alle 20.00 e in mattinata, solo su prenotazione, dalle 9.00 alle 13.00.Quest'oggi, domenica 27 marzo, dalle 17.30 alle 20.30, la Cittadella di piazza Sant'Agostino ospiterà un evento nell'evento, curato dallasarà un modo per riflettere ulteriormente sugli stereotipi di genere, su una cultura che ancora demonizza le vittime e non i carnefici, che impone invece un cambio di passo attraverso il seme della cultura.Ci saranno letture di Mariella Facchini tratte da "Siamo Artemisia" di Gianna Mancini e da "Voci di un abbraccio" di Giovanna Sgherza.In un fine settimana che propone le Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo, l'itinerario per una domenica da ricordare è presto fatto: al mattino presso Casino Pappalettere ed al pomeriggio alla Cittadella della Cultura per non perdersi nulla.Giovinazzo e Molfetta hanno deciso di stare dalla parte delle donne vittime di violenza e puntano ad una nuova cultura che aiuti a crescere l'intera comunità. Si può e si deve fare. (G.S.)