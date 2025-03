Centro Anti-Violenza Pandora: a Giovinazzo s'inaugura una nuova sede

Giovinazzo avrà da questa sera, 7 marzo, un nuovo centroAlle ore 17.30, infatti, in occasione delle celebrazioni legate alla Giornata Internazionale della Donna, sarà inaugurata la nuova sede giovinazzese del servizio,«Sarà l'occasione - ribadiscono dal CAV Pandora - per far conoscere alla cittadinanza la nuova ubicazione della sede, nonché di condividere con l'Amministrazione e la comunità tutta, il valore di questo spazio, pensato per accogliere e sostenere le donne in situazioni di difficoltà, ma anche per promuovere attività ed iniziative di sensibilizzazione, formazione e culturali affinché il Centro possa continuare ad essere sempre più un punto di riferimento per il territorio».Dalla consapevolezza e dall'ascolto possono nascere percorsi virtuosi che aiutino ad evitare che le cronache si riempiano ancora di tanto, troppo sangue femminile. Il Centro sarà pertanto luogo di incontro, ma anche luogo di confronto, grazie a professionalità che metteranno a disposizione tutta la loro esperienza. Giovinazzo si pone così, insieme a Molfetta, come punto di riferimento del Nord Barese nella lotta alla violenza di genere. In via Celentano sarà giustamente festa.