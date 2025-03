In via Celentano c'è il Centro Anti-Violenza Pandora - FOTO e VIDEO

9 foto Inaugurazione CAV Pandora Gianluca Battista

A Giovinazzo, in via Celentano, ai civici 23 e 25, c'è la nuova sede delL'inaugurazione ieri sera alla presenza del sindacodell'assessora alle Pari Opportunità,delle rappresentanze dellaA fare gli onori di casae le professioniste che continueranno il loro lavoro sul territorio per assistere non solo le donne vittima di violenza, ma anche quelle che iniziano solo ad avere un sentore di una possibile degenerazione dei rapporti interfamiliari.Nel corso della serata sono stati letti scritti ed estratti letterari sul tema della sopraffazione di genere, con un focus sul linguaggio che spesso è solo preludio alla violenza fisica.Dopo il taglio del nastro all'interno della Cittadella della Cultura, il cui ingresso era illuminato di giallo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, emozioni in musica con il concerto delcomposto da Felice Bologna (pianoforte), Serena Nocera (voce) e Feliciana De Trizio (chitarre), bravi nell'esecuzione di un repertorio di brani pop e cantautoriali celebri del panorama della musica leggera italiana.Noi vi raccontiamo questa inaugurazione con le fotografie sotto il nostro articolo e con la videointervista realizzata in una confortevole e bellissima sede del CAV Pandora con l'assessora al ramo e la presidente, che bene sintetizzano il senso non solo dell'evento, ma del percorso comune.