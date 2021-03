Lopalco su record contagi in Puglia: «Dati riflettono comportamenti in zona gialla»

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore il record di contagi in sole 24 ore da inizio pandemia. Sonosu 11.211 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,57% dei test rinofaringei effettuati, nettamente sopra la media nazionale.Un dato certamente preoccupante, cha ha voluto commentare l'Assessore regionale alla Sanità,: «I dati registrati riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla - ha detto -. L'intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto un'ulteriore diffusione, ma i suoi effetti saranno evidenti non prima di almeno dieci giorni dalla istituzione della stessa zona rossa. Il lavoro incessante degli operatori dei Dipartimenti di prevenzione - ha concluso -, impegnati come mai in precedenza sia sul fronte delle vaccinazioni che del tracciamento, ci consentirà comunque sia di fronteggiare il contagio, sia di attuare il piano vaccinale».Tutti gli aggiornamenti ed i nuovi numeri, come sempre, dopo la mezzanotte.