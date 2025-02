LinkedIn: lo strumento chiave per il successo professionale

Giovedì 27 febbraio, a partire dalle ore 17:00, il Circolo Tennis Barletta ospiterà un evento imperdibile per tutti i professionisti desiderosi di accrescere la propria visibilità e costruire nuove opportunità di business: la Masterclass su LinkedIn organizzata da, business unit dispecializzata nella formazione manageriale.L'incontro si svolgerà in una cornice d'eccezione, dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire un'esperienza formativa di alto livello. Durante la Masterclass, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le strategie più efficaci per utilizzare LinkedIn come potente strumento di networking e crescita professionale.Obiettivi e contenuti della Masterclass:• ottimizzazione del profilo LinkedIn per attrarre le giuste connessioni;• strategie avanzate per la creazione e il consolidamento di relazioni professionali;• tecniche di content marketing per aumentare l'engagement e la visibilità."LinkedIn non è solo un social network, ma una piattaforma indispensabile per chi vuole emergere nel proprio settore", spiega il Dott. Savino Lapalombella, Presidente di. "Sapere come presentarsi e come interagire in modo efficace può fare la differenza nella propria carriera".L'appuntamento rappresenta un'occasione unica per confrontarsi con esperti del settore e acquisire competenze immediatamente applicabili nel proprio contesto lavorativo.Al termine del workshop, cena di networking a "Club 77", con le preparazioni dello Chef Michele Mascolo. Un convivio che esalterà gusto ed esperienza sensoriale.Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: info@mediaoneitalia.it Non lasciarti sfuggire questa opportunità per investire nel tuo futuro professionale.