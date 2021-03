Libera Giovinazzo per le vittime innocenti delle mafie

Il prossimo 21 marzo ricorrerà la(in foto l'edizione di qualche anno fa a Brindisi, ndr)giunta alla sua ventiseiesima edizione e testimonianza di un impegno civile che non può avere tentennamenti di sorta.sarà come sempre promotrice di questa giornata che non è solo riflessione ed approfondimento, ma è anche occasione per far conoscere storie vere, non lasciando prevalere la retorica, divenendo quindi testimonianza viva che porti ad alleviare la sofferenza dei parenti delle vittime attraverso il racconto.Anche quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il presidio giovinazzese ha deciso di far partecipare i cittadini alla lettura dei nomi delle vittime attraverso un video collettivo. Chiunque fosse interessato, dovrà compilare il form a questo link entro domani, 6 marzo, ed in base al numero degli aderenti saranno stabilite le modalità con cui sarà realizzato il video.«È una giornata - spiega il coordinamento guidato da Annamaria Notarangelo - in cui ripartire per il nostro agire collettivo, ponendo al centro il diritto fondamentale alla verità e il dovere diLeggere i nomi delle vittime - si legge ancora in una nota -, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quelle donne e quegli uomini, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l'esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di dolore, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e libertà».