Un Panda sulla Luna ospita a Giovinazzo Francesco Carofiglio

Viola nuota, ogni giorno, sin da piccola. È stata sempre abituata all'ipnosi leggera di un tempo fermo, decine di vasche avanti e indietro, mentre fuori, il mondo, sparisce. Ma più passa il tempo e meno riesce a riconoscere sé stessa, quando si guarda allo specchio. E invecchiare non c'entra, c'entra la sua vita, quella che esiste, quella che non è mai esistita. Con il suo stile e la sua penna inconfondibili,torna con un nuovo romanzo, magico, misterioso, che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza. Una storia intima, intensa, dentro cui tuffarsi e perdersi. E alla fine, ritrovarsi.- Garzanti editori verrà presentato dall'autore in un appuntamento a cura di Un Panda sulla Luna, in collaborazione con Creuza de Mä giovedì 30 maggio, alle 20, al cocktail-bar Creuza de Mä in Via Marco Polo, 5 a Giovinazzo, in dialogo con Rossella Zero, avvocata e giudice onoraria minorile.Nella sua bottega, a Milano, Viola crea fragranze per una Maison francese. Dentro quella bottega due volte alla settimana riceve persone che grazie agli odori talvolta ritrovano una strada perduta, curano la memoria ferita con l'olfatto. Barbara, sua madre, è morta un anno fa, e Viola non ha il coraggio di riaprire la casa dell'infanzia, di guardare gli oggetti, i libri, i vestiti. "Non abbiamo bisogno di nessuno tu e io" le ripeteva sempre, quando Viola era bambina. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Ma è arrivato il momento di aprire quella casa. E mentre compie l'operazione minuziosa del riordino, in un cassetto trova una scatola, mai vista prima. Dentro ci sono lettere, fotografie e un nastro registrato di quando Barbara viveva a Parigi, prima che lei nascesse. E qualcosa riprende a muoversi, dentro di lei. Viola comincia a sognare il Quartiere Latino, si inebria di quella bellezza, di un tempo in cui lei stessa non esisteva ancora. E capisce che dentro quella scatola si nasconde un segreto.FRANCESCO CAROFIGLIO nasce a Bari nel 1965. Dopo la laurea in Architettura a Firenze, si avvicina al mondo del cinema come attore, diventando nel tempo anche sceneggiatore e regista. Oltre alla prolifica carriera di scrittore, che conta oggi all'attivo quattordici romanzi tra cui L'estate dell'incanto (vincitore del Premio Selezione Bancarella 2020), è impegnato nel sociale con progetti di teatro per ragazzi e collabora con le testate nazionali più importanti, come il Corriere della Sera e la Repubblica.INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI – INFO 3311968984