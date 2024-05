Aperitivi d'autore, la nuova stagione a Giovinazzo si apre con Dante Marmone

Un viaggio alla ricerca dell'acqua in Puglia, per comprenderne meglio il valore e la sua imprescindibilità per il territorio regionale. "Apluvia - il senso dell'acqua in Puglia" è il nuovo libro dell'attore e regista di teatro comico, fondatore insieme a Tiziana Schiavarelli della compagnia Anonima GR.Il volume sarà presentato in due appuntamenti per la nuova stagione degli aperitivi d'autore a cura dell'associazione culturale Un Panda sulla Luna, in collaborazione con Dante Divino Convivio e Creuza de Mä, entrambe con la partecipazione del geologo, scrittore e musicista Alfredo De Giovanni. Prima tappa martedì 14 maggio alle 19.30 nel dehor del pub Dante Divino Convivio in Largo Galliani, 32 a Terlizzi, mentre il secondo appuntamento è in calendarioL'autore percorre un viaggio a ritroso tra la storia millenaria della Puglia, segnata da un'alternanza di periodi di floridità economico-sociale e da rovinose cadute, ma costantemente contraddistinte dalla penuria del prezioso liquido, arrivando sino ai giorni nostri. L'acqua è fondamentale per la vita umana e per la sopravvivenza del nostro pianeta. Essa è essenziale per l'agricoltura, l'industria e per il funzionamento dei sistemi naturali come i fiumi e i laghi. Senza un'adeguata gestione delle riserve d'acqua, ci troveremmo a fronteggiare gravi conseguenze come la desertificazione, la carestia e le epidemie, ovvero come purtroppo accaduto in Romagna nel 2023 con catastrofiche alluvioni, dovute al cambiamento climatico, causato soprattutto dall'uomo.attore e regista, nasce a Bari il 21 ottobre del 1951. Parallelamente alla recitazione sviluppa la sua creatività sia in campo musicale che nella scrittura di testi teatrali, rappresentati in Italia e all'estero. Ha al suo attivo le pubblicazioni di diversi CD di canzoni popolari delle quali è autore delle musiche e dei testi. Nel 2013 pubblica con Caratteri Mobili il suo primo racconto, "La stirpe stravagante", rieditato nel 2017 da Radici Future Produzioni.