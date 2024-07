Le Vibrazioni accendono il palco di Puglia Village

L'ultima delle quattrodisarà uno spettacolo al ritmo dell'estate. Il concerto gratuito del gruppoesaltacome meta culto del divertimento, unito alla migliore esperienza di shopping, estesa per l'occasione sino alle ore 23.Il Villaggio in riva all'adriatico riaccende le luci sul proprio palco, a partire dalle ore 21, con il fenomeno musicale(in foto), band italiana con oltre venti anni di carriera, formata daLa band in grado di trascinare ilcon le sonorità immediatamente riconoscibili ha all'attivo sei album, che contano più di un milione di copie vendute. Dal 2003 ad oggi, si sono esibiti in più di mille concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano. Nel ventennale del loro primo album, "", che si posizionò per settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia e che contiene brani iconici come "" e "", la band ha tenuto tre serate evento, per celebrare il loro percorso artistico dagli esordi a oggi. Da aprile 2024, Le Vibrazioni sono partiti con il loro nuovo tour estivo, di cui fa parte la tappa del, presentando uno spettacolo che racchiude venti anni di musica: dai loro primi brani ai successi sanremesi, fino alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare proprio tutti, nessuno escluso.Una serata che si annuncia davvero speciale, tenuto conto della popolarità di questa formazione, che continua a mettere a segno hit di successo, come il nuovo singolo dell'estate, "", dal ritmo incalzante, fatto di rock e sonorità latine, che ha proprio il mix giusto per conquistare le classifiche. Alproporranno tutti i loro più grandi successi, insieme ai brani dell'ultimo album "".Intanto, durante l'evento, i negozi delrimarranno, mentre ilÈ possibile raggiungereanche comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la. Gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con il mondo, basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire i, IG e FB, cercando "".