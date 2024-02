"Love Always wins": il San Valentino di Puglia Village

L'amore, si sa, vince sempre. E, immerso in uno dei territori più iconici e romantici del nostro Paese, sembra dimostrarlo ogni giorno dell'anno, mettendo cura speciale e attenzione a ogni dettaglio nell'accoglienza dei suoi visitatori.Forte di questa filosofia che da sempre rende unica e speciale l'esperienza nei suoi bellissimi spazi,presenta la sua idea di, dedicata a chi cerca l'amore nei piccoli e preziosi gesti che rendono speciale la nostra vita.": si chiama così, infatti, l'allestimento che, vestirà di cuori, sorrisi, dolcezze e gesti d'amore il Villaggio in riva all'Adriatico. A tutti gli innamorati della vita, verrà infatti riservata una speciale accoglienza a sorpresa, per esplodere in particolari allestimenti a tema che renderanno ancora più accoglienteI visitatori potranno godere della bella cornice del Villaggio, fare shopping e divertirsi anche con giochi di coppia come il grande gioco del tris allestito nella piazza principale. Nel periodo di San Valentino,invita tutti, innamorati e non a immergersi nell'atmosfera romantica dei suoi Villaggi. Perché l'amore, in fondo, vince sempre e a San Valentino ancora di più!Anche in questo periodo è possibile raggiungereanche comodamente in autobus, con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la. Per conoscere gli orari di apertura, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con lamolfettese, basta collegarsi al sitoo seguire icercando "".