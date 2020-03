Le nuove misure di sicurezza a Giovinazzo

Giovinazzo non può ignorare quanto sta accadendo in tutta la regione, con le forze dell'ordine a presidiare caselli e stazioni per evitare che chi sta arrivando dal Nord non rispetti la quarantena imposta dall'ordinanza di questa notte del Presidente Michele Emiliano.AncheSindaco di Giovinazzo, ha quindi diramato poco fa il seguente elenco di nuove restrizioni, poiché in tanti, tra cui moltissimi giovani e giovanissimi, hanno eluso nel weekend le stesse semplici norme imposte dal Governo. Ecco il testo del post del primo cittadino che, nelle prossime ore, potrebbe chiudere anche Villa Palombella e Parco Scianatico.«A seguito di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 su Giovinazzo:Oltre queste misure stiamo prendendo in considerazione la chiusuraIn questi giorni è stata sospesa l'attività didattica per i nostri alunni, tale sospensione dall'insegnamentoSe si rinuncia alle lezioni mi sembra opportuno rinunciare anche ai giochi in gruppo in zone molto frequentate.Ribadisco ancora una volta che per chi rientra dalle zone rosse è obbligatorio l'autoisolamento e l'informazione di tale situazione al medico di base.Importantissimo che anziani e categorie a rischio restino in casa. Per segnalare eventuali situazioni di anziani in difficoltà per servizi domiciliari riferitevi ai numeri già messi in evidenza ieriInfine: rispettate e fate rispettare le norme igieniche già note, lavate spesso le mani in modo attento ed accurato.Ulteriori aggiornamenti in seguito».TOMMASO DEPALMA