Le Mele di AISM a Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II

Domenica all'insegna della solidarietà per Giovinazzo. La nostra città aderirà questa mattina alla campagnaed i volontari dell'saranno in Piazza Vittorio Emanuele II per accogliere quanti vorranno dare il proprio contributo per la lotta alla malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.L'iniziativa, cominciata venerdì 2 ed in corso per tutto il fine settimana, prevede la raccolta fondi per la ricerca a favore della sclerosi multipla, malattia diventata oggi una vera e propria emergenza sanitaria e sociale che colpisce sempre più giovani. Si calcola, infatti, che 3400 siano i malati all'anno, per un totale di 126.000 persone affette attualmente, di cui il 50% ha tra i 20 e i 40 anni. Ad ammalarsi sono più le donne degli uomini con un rapporto di 2 a 1.Ad oggi, non esiste una cura definitiva per questa forma di sclerosi che costituisce la prima causa di disabilità tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Per questo, è fondamentale che ciascuno sostenga la ricerca donando quello che può per dare una speranza di vita a chi è affetto da questa grave patologia.Un banchetto con le Mele AISM sarà in Piazza Vittorio Emanuele IIIn caso di maltempo, i volontari si sposteranno sotto il porticato del palazzo del Municipio. Si potrà contribuire portando a casa il frutto della salute, ma anche chiamando il numero 45512 per donare 2 euro tramite sms o 5 euro da rete fissa.