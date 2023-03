Le foto di Luciana Trappolino in mostra a Giovinazzo

Mercoledì 8 marzo, alle ore 19.00, nella sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, avrà luogo il vernissage della mostra personale della fotografa salentinaSaranno esposti 27 volti di donne ritratte in tanti Paesi, dall'Africa al Medio Oriente, fino all'Asia, durante i suoi numerosi viaggi. L'autrice ha ottenuto diversi riconoscimenti e attestati di merito in diverse nazioni e dall'I suoi ritratti sono una "testimonianza etnica" rilevante che le è valsa l'inserimento in importanti magazine tra cui il noto Annuario FIAF e il National Geographic.«Sono felice di aver portato a Giovinazzo una mostra straordinaria della fotografa di viaggio Luciana Trappolino in una giornata particolare come la Festa della Donna. Sono tutte foto bellissime di volti di donne di paesi diversi quali il Vietnam, il Nepal, la Costa d'Avorio, il Deserto dei Gobi in Mongolia e tanti altri che mettono a confronto ritratti raffinati di donne di etnia diversa. L'autrice – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – ci prende per mano e ci fa vivere e scoprire villaggi sperduti, luoghi, oggetti, riti, usanze e verità sapienziali impalpabili e preziose e, quindi, svelate. Quindi un modo differente di rendere omaggio alle Donne – ha chiosato De Matteo – festeggiando la vita come continua meraviglia di vivere».Unitamente all'autrice, saranno presenti il Sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli. Alcuni brani musicali saranno eseguiti dalle giovanissime allieve della scuola di Musica Comunale "Filippo Cortese", accompagnate dalle loro Maestre. La mostra sarà visitabile dalle 19.00 alle 21.00 fino al 14 marzo prossimo.