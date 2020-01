Lavori al PalaPansini a fine stagione: l'AFP Giovinazzo ringrazia l'Amministrazione comunale

I lavori di restyling ed efficientamento energetico del PalaPansini non inficeranno la stagione agonistica dell'hockey su pista e di altre discipline perché inizieranno quasi al termine della stessa. La notizia è trapelata non da ambienti amministrativi, bensì dall'AFP Giovinazzo, lo storico sodalizio di hockey su pista per cui hanno battuto (e in realtà ancora battono) tanti cuori in città.«Dopo mesi di attesa, ansia e preoccupazione - scrivono - arriva la notizia tanto attesa: il PalaPansini rimarrà aperto anche durante i lavori. E qui è doveroso un sincero ringraziamento all'Amministrazione comunale - sottolineano dalla dirigenza della società rotellistica - in particolar modo all'Assessore allo Sport, Gaetano Depalo, che ha lavorato duramente per far sì che l'AFP Giovinazzo e le altre associazioni sportive non si trovassero ad uscire da Giovinazzo per allenarsi, in particolare noi che avremmo avuto non pochi problemi a trovare un impianto adeguato».«Ci assicura (Depalo, ndr) - continuano dall'AFP - che i lavori più importanti saranno effettuati quando le attività agonistiche saranno quasi del tutto terminate, lasciando il completo utilizzo dell'impianto alle società sportive. Lo sport è di tutti e l'Amministrazione Depalma ha dimostrato di voler essere al fianco di chi per passione o amore crede ancora nello sport, lo sport che deve essere di tutti. Grazie - concludono - a nome del presidente, dirigenti,atleti e loro genitori dell'AFP Giovinazzo, e di chi crede ancora nell'hockey giovinazzese».