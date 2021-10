Una serata per fermarsi ad ascoltare, per riflettere e per trovare più forza per vivere le nostre vite.Domani alle ore 20.00, presso la Parrocchia San Giuseppe, si terrà un incontro intitolato "" organizzato dall', che ormai da anni porta avanti iniziative di formazione e di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai ragazzi, assieme allaimpegnata nella divulgazione, nel sostegno dei giovani e delle attività di sviluppo e crescita.Sarà ospiteche racconterà la sua storia e quella di suo figlioche 8 anni fa fu inghiottito da un fiume dopo aver perso completamente il controllo per un tragico errore, per aver ceduto all'offerta di una sostanza stupefacente.Da allora Papà Gianpietro, che è riuscito nell'impresa straordinaria di trasformare il dolore in energia, gira l'Italia per portare la sua testimonianza, dedicando la vita ai giovani.E dopo oltre 1700 incontri con studenti e genitori, domani sera sarà qui a Giovinazzo «per cercare di condividere l'idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi».L'ingresso sarà libero con esibizione del green pass.Per giovedì mattina alle ore 8.30, invece, l'Associazione Genitori ha pensato ad un incontro riservato agli studenti del Liceo Spinelli nell'Auditorium don Tonino Bello della Parrocchia Immacolata.