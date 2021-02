Lampade votive spente al cimitero: la rabbia dei cittadini, le precisazioni dell'Assessore Depalo

Una bolletta da pagare ed un servizio mai ricevuto, almeno fino ad oggi.È quanto lamentano diversi cittadini che hanno i propri cari sepolti neldele nei suoi pressi. Da quanto ci hanno riferito, gli addetti cimiteriali avrebbero addebitato lo spegnimento delle lampade votive alla rottura di un trasformatore ed avrebbero anche riferito che i lavori non starebbero procedendo.Furiosi molti di loro ci hanno scritto e ci hanno confidato che oltre al danno avrebbero subito la beffa, vale a dire la ricezione di una bolletta con annesso avviso di pagamento (come testimonia la foto sotto il nostro articolo) per ilsenza che il servizio di illuminazione delle lampade votive sia mai stato fornito dal Comune.Per questo motivo abbiamo deciso di fare chiarezza ed abbiamo chiesto lumi (non a caso) all'Assessore ai Lavori Pubblici e Decoro Urbano,il quale ci ha così risposto: «La terza zona oggetto di contestazione è prossima alla sua cantierizzazione. L'Amministrazione ha investito circaper la sistemazione di quell'area compromessa. Le procedure di gara si sono concluse - ha quindi sottolineato l'Assessore - e su indicazione degli ufficiResta un aspetto da precisare: se non si beneficia del servizioche, dopo aver riscontrato la mancata erogazione, potranno, se vi sono i presupposti, esonerare dal pagamento dello stesso. È fondamentale, comunque, distinguere i compiti degli apparati amministrativi, quindi uffici e simili, dai compiti della politica».Avuta questa risposta, speriamo che l'ente erogatore del servizio possa far fronte alle richieste di esonero dal pagamento che certamente arriveranno dai cittadini. L'auspicio è che il cantiere possa avere quanto prima inizio e che almeno in primavera in quella zona possano tornare ad accendersi le lampade votive.