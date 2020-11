Speronano l'auto delle, mentre si danno alla fuga per sottrarsi al fermo. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne di Giovinazzo, dove due ladri di ortaggi, dopo aver ignorato l'alt dei vigilantes, hanno speronato la pattuglia dele alla fine ce l'hanno fatta a fuggire via.I due predoni erano al lavoro in un appezzamento di terra in località Piscina di Gaudio coltivato a cavolfiori, ma sono stati notati dagli uomini del presidente, impegnati in servizi specifici al fine di contrastare i reati predatori. I banditi si sono visti scoperti, ma hanno deciso di rischiare. Addio al furto, meglio la fuga. Sono saltati in auto, una, e dopo aver abbattuto un muretto a secco si sono diretti verso l'uscita, presidiata dall'auto delleEd è proprio qui che è avvenuto lo speronamento, per farsi largo e fuggire. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, ma l'incontro ravvicinato, oltre a causare, ha permesso ai malviventi di fuggire, dileguandosi. La quiete della campagna spazzata via da uno scenario improvvisato da far west. Le ricerche sono partite subito, chiamando in supporto anche la, e sono state estese ovunque, ma per ora dei due ladri nessuna traccia.L'autovettura usata per il tentato furto, invece, è risultata. Gli agenti del, che hanno un piccolo vantaggio (essere in possesso del modello e della targa dell'auto, nda), stanno indagando a tutto spiano, per risalire alla coppia di malviventi, quasi certamente giunti da fuori città.