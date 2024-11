Ladri in azione in via Framarino a Giovinazzo: il video è virale

È diventato virale attraverso i social network il video (sotto l'articolo) in cui si vedono due ladri, incappucciati, vestiti di nero, che scendono sfruttando un canale pluviale da un appartamento in un condominio di(sembra senza bottino).Giovinazzo ancora una volta meta e preda di malviventi, con un giro continuo di furti d'auto che non si arresta ormai dal 2016 ed in cui sono coinvolti i clan bitontini, andriesi e cerignolani in un lucroso giro di affari che frutta annualmente milioni di euro sul mercato nero dei pezzi di ricambi.La piaga dei furti in appartamento non è una novità, ma con l'arrivo del periodo natalizio, ogni anno va intensificandosi. Il sindacoè stato più volte dal Prefetto di Baria richiedere uno sforzo in termini di uomini e mezzi delle forze dell'ordine sul territorio giovinazzese e la medesima richiesta è arrivata da altri due primi cittadini del Nord Barese, Francesco Paolo Ricci di Bitonto (per problemi legati alla criminalità organizzata ed ai furti d'auto) e, solo qualche ora fa, da Michelangelo De Chirico di Terlizzi, che invece chiede sicurezza durante la campagna olivicola anche per la difficile convivenza tra residenti e lavoratori stagionali migranti.Nelle prossime ore cercheremo di approfondire la vicenda, intanto dal mondo politico arrivano le prime reazioni. La prima è quella di«Auto rubate ovunque - scrivono in una nota dalla sezione guidata da Gaia Giannini -, un'estate di denunce e insicurezza, furti persino al sindaco. Con l'inverno alle porte, siamo costretti a chiuderci in casa, mentre i dialoghi con le istituzioni restano senza esiti concreti. Nonostante i Consigli Comunali sulla sicurezza e gli incontri con le autorità, i risultati tardano ad arrivare, e la fiducia dei cittadini cala.È tempo che questa maggioranza agisca con decisione e misure efficaci - è l'attacco -. Se non è in grado di garantire sicurezza, deve lasciare spazio a chi può. Giovinazzo merita interventi concreti, non solo promesse.Caro Michele, qui siamo a metà mandato.Il video anonimo è virale sui social e riporta un documento già pubblico. Lo condividiamo nel rispetto della privacy di tutte le persone coinvolte, poiché è privo di elementi identificativi e non viola il diritto alla riservatezza», è la chiosa che condividiamo.