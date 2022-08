Hanno raccoltoda un appezzamento di terreno per rubarle. Ma lesono intervenute prima che i due banditi, entrambi del posto, fuggissero con la refurtiva: gli uomini, di, sono stati denunciati a piede libero. Dovranno rispondere del reato diNel pomeriggio di ieri, la coppia di ladri pensava di poter agire indisturbata all'interno di un fondo agricolo in località Padre Eterno. Erano le ore 14.30, quando una pattuglia delle, durante un ordinario servizio di osservazione nella zona rurale, nel corso di uno dei controlli predisposti in vista della stagione di raccolta, ha colto con le mani nel sacco i due banditi mentre rubavano le mandorle dai rami degli alberi. La storia, come ogni anno, si ripete in questo periodo.I due malviventi sono stati subito bloccati, mentre sul posto, per i successivi approfondimenti di rito, è stato richiesto l'intervento dei. Da un'ispezione successiva, è emerso che nell'auto dei ladri, una, riposte in secchi, buste e cassette, vi erano circa, in una zona nella quale il frutto è uno dei prodotti tipici. Gli uomini delhanno interamente recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario, giunto sul posto.I militari della, invece, hanno deferito i due ladri, di, per furto aggravato. Dalla sede deldi via Marconi, infine, assicurano che i controlli continueranno e lanciano un appello ai proprietari dei fondi affinché segnalino al numeroogni movimento o automezzo sospetto.