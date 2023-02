Auto rubate e cannibalizzate a Giovinazzo: due ritrovate in pochi giorni

Un'auto ancora integra, un'altra cannibalizzata. Sono due le auto rubate ritrovate negli ultimi giorni dalledi Giovinazzo, nel corso degli ordinari controlli del territorio rurale. Al termine dell'attività, condotta col supporto della, i vigilantes hanno portato via unaed unaNel primo episodio, il personale deldi via Marconi, arrivato in un fondo privato in località San Filippo, ha rinvenuto unarubata a Bisceglie: l'auto era ancora integra, forse in attesa di essere smontata. Con ogni probabilità i ladri si sono dileguati all'arrivo della pattuglia. Non è andata allo stesso modo, invece, per il ritrovamento successivo, in contrada Recatania, dove gli stessi vigilantes hanno ritrovato soltanto la scossa di unarubata a Giovinazzo.Gli investigatori - dei due casi se ne sta occupando la- parlano di una piaga della zona, mentre sono sempre più le carcasse di auto smembrate e bruciate che appaiono tra le campagne. Un fenomeno sempre in fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.Sugli ultimi fatti proseguono le indagini per risalire ai componenti della catena di smontaggio, mentre i controlli saranno potenziati, soprattutto nelle ore notturne. Nel recente passato, altre segnalazioni sono state fatte, ma sembra che a nessunainteressi quello che succede, sembra che l'agro sia terra di nessuno.