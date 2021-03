“La tutela dei minori al tempo del Coronavirus”, Sollecito oggi ospite della Caritas diocesana

La pandemia ha influito e influenzato la vita di tutti, ma certamente è possibile ammettere che quella dei bambini è stata completamente stavolta. I bambini si sono ritrovati a vivere improvvisamente una dimensione di vita contro natura: i loro diritti fondamentali quali quello allo studio, al gioco e alle relazioni familiari sono stati altamente compromessi dal virus.Partendo da questa certezza, lain collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni delle quattro città della Diocesi, ha lavorato e lavora per un sostegno, supporto e aiuto costante nei confronti dei minori e delle loro famiglie e ha ritenuto indispensabile affrontare una riflessione sul tema.Per questo oggi, giovedì 18 marzo alle ore 18.30, sul sito web www.diocesimolfetta.it e sui canali social della Diocesi, tra cui la pagina Facebooksi terrà un webinar dal titolo "La tutela dei minori al tempo del Coronavirus. Pregiudizi, necessità e interventi di protezione".Riflettere su ciò che è avvenuto nella vita dei minori e sullo stato attuale delle cose è il passo fondamentale da compiere. Si partirà con un'analisi circa i pregiudizi presenti e le azioni già messe in campo sul territorio, per continuare con una discussione sull'utilizzo degli strumenti tecnologici e dei social, il cui uso si cercava di limitare prima della pandemia e che ora, invece, sono diventati indispensabili nella vita dei minori per vivere l'ambiente scolastico, familiare e delle relazioni interpersonali.Dopo i saluti didirettore della Caritas diocesana, moderati da, vicedirettore della stessa Caritas, interverrannopsicologo-psicoterapeuta dell'età evolutiva e operatore Caritas Italiana,Assessore alle Politiche Sociali, Politiche educative e Partecipazione del Comune di Giovinazzo e Isabella Carlucci, assistente sociale del Comune di Molfetta, che aiuteranno la riflessione sul tema.Agli interventi seguirà la testimonianza a cura dell'équipe decentro diurno socio-educativo per minori, nato da qualche anno grazie all'esperienza del settore minori della Caritas diocesana e gestito del braccio operativo di quest'ultima, laUna tavola rotonda durante la quale si condivideranno anche le azioni future da mettere in pratica sul territorio facendo rete e collaborando per tutelare e proteggere i bambini.