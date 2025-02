La testimonianza di Lucia Annibali alle Vecchie Segherie Mastrototaro

, alle 18:30, alle, avvocata e simbolo della resilienza contro la violenza, presenterà il suo libro(Feltrinelli), scritto con. L'evento, che sarà moderato da Lia Storelli, gode del patrocinio deled è organizzato in collaborazione con Fidapa Bisceglie e con il collettivo Ziwanda.Il libro racconta la drammatica aggressione con l'acido che Lucia subì il 16 aprile 2013, per mano di due sicari assoldati da Luca Varani. Un atto di violenza che avrebbe potuto distruggerla e che, invece, l'ha resa più forte. Attraverso un racconto personale e diretto, Annibali parla di, offrendo ai giovani e al pubblico in generale un messaggio di grande impatto.A oltre dieci anni di distanza da quel giorno, l'autrice invita a riflettere su quanto sia importante affrontare e sconfiggere la violenza, costruendo una vita basata sull'amore e sul coraggio.L'impegno nel sociale di Annibali, che è stata deputata nella XVII legislatura ed è attualmente Difensora Civica della Regione Toscana, è tangibile nei progetti nelle scuole e in carcere, dove porta la sua testimonianza di resilienza.L'ingresso all'incontro è gratuito e la cittadinanza è invitata.