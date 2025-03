Francesco Caringella ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un romanzo che affronta uno dei temi più delicati e controversi della nostra società: il diritto alla vita e il diritto a rinunciarvi., alle ore, la libreriaospiteràper la presentazione di "" (Mondadori), un'opera intensa che intreccia giustizia, morale ed esistenza. L'autore dialogherà conIl protagonista della storia è, un avvocato penalista convinto che la giustizia non sia una questione di morale, ma di legittimità. Il suo mondo razionale crolla quando entra nel suo studio, una donna devastata dalla richiesta del marito malato: aiutarlo a morire. Inizia così un viaggio che porterà Filippo a mettere in discussione ogni sua certezza e a confrontarsi con il più umano dei dilemmi., ex magistrato e presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, porta nel romanzo tutta la sua esperienza nel campo della giustizia e del diritto. Già autore di saggi e romanzi di successo, ci guida in una storia che interroga la coscienza di ognuno di noi.Un appuntamento a ingresso libero a cui non mancare per chiudere in bellezza il programma di marzo alle