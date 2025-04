Daniele Mencarelli ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Brucia l’origine”

Il conflitto tra passato e presente

Un romanzo sul senso di appartenenza

Un incontro da non perdere

Un viaggio tra. L'incontro diore, alle, vedrà protagonistaper la presentazione del suo nuovo romanzo "" (Mondadori). L'incontro sarà moderato dae si svolgerà in collaborazione con ilDopo quattro anni di lontananza,, il protagonista della storia, torna a casa, nel quartiere Tuscolano di Roma, dove è cresciuto tra famiglia e amici inseparabili. Oggi è un designer di successo a Milano, lanciato da un guru del settore e immerso in un mondo fatto di prestigio e apparenza. Ma il ritorno al passato lo mette di fronte a una: si vergogna delle sue origini e, allo stesso tempo, ne sente la mancanza.Daniele Mencarelli, con la sua, racconta il percorso di un uomo che ha realizzato i propri sogni ma non trova la felicità sperata. Attraverso una storia dal ritmo serrato, "Brucia l'origine" esplora iltra ile il. Una, che parla a chiunque si sia mai sentito diviso tra ciò che è stato e ciò che vuole diventare.Con il suoe la capacità di toccare corde profonde, Mencarelli ci regala una riflessione sulle scelte che ci definiscono. Un evento imperdibile per chi ama la letteratura che emoziona e, al contempo, fa riflettere. L'evento è a ingresso libero.