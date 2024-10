La serie di Pippo Mezzapesa sul delitto di Avetrana va in onda col titolo cambiato

«Il 30 ottobre uscirà la nostra serie, la mia prima serie,Come ormai molti sanno il titolo era un altro. Un titolo che per noi racchiudeva l'essenza del racconto. Non è una rinuncia da poco, né indolore, ma è l'unica maniera che ci permette di arrivare a voi. E sapere che tutti ora potrete emozionarvi, stranirvi e anche incazzarvi con questa serie, rende la rinuncia meno difficile».Ad annunciarlo il regista bitontino, giovinazzese d'adozione,attraverso i canali social. La serie racconta l'atroce fine di Sarah Scazzi, la 17enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010, secondo quanto emerso da tre gradi di giudizio, da sua cugina Sabrina Misseri, con la complicità della zia Cosima. Sabrina sta scontando l'ergastolo.Era stato il sindaco di Avetrana,, ad ottenere uno stop dal Tribunale di Taranto alla messa in onda. Col cambio titolo, che non include più il nome della cittadina dell'Alto Salento, è venuto dunque meno il presupposto per sospenderne la visione della serie realizzata da Mezzapesa. Si parte quindi oggi, 30 ottobre, su Disney+.