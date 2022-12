Elodie in corsa come "rivelazione dell'anno" ai Ciak d'Oro per il film di Mezzapesa

La cantante e ormai attrice Elodie Di Patrizi è in corsa aicome "rivelazione dell'anno" per il filmdel giovinazzese d'adozione,Proprio durante la lavorazione del lungometraggio erano più volte stati visti e fotografati per i vicoli della cittadina adriatica e la sceneggiatrice è un'altra giovinazzese d'adozioneL'appello a votarla è partito proprio dal regista che ha scelto il borgo antico giovinazzese come sua casa, il quale ha chiamato a raccolta tutti i fan della cantante romana. Lui giura di averla già votata, mentre sono in tanti in Puglia ad aver eletto Elodie a nuova rivelazione sul grande schermo. In corsa con lei ci sono Leonardo Maltese per il film "Il signore delle formiche" e Lina Siciliano per "Una femmina".Ma non è la sola votazione possibile.infatti, è in votabile quale miglior film. Una doppia occasione per i tanti ammiratori del regista bitontino da non farsi sfuggire.È possibile votare un candidato fino a tre volte ogni giorno facendo riferimento a questo link . La gara si chiuderà alla mezzanotte di oggi, 14 dicembre.