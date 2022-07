‘Ti mangio il cuore’, Pippo Mezzapesa in concorso con Elodie alla Mostra del Cinema di Venezia

Il film Ti mangio il cuore del regista bitontino e giovinazzese d'adozione,che vede il debutto cinematografico disarà in concorso alla 79ª edizione della. Il lungometraggio, che uscirà nelle sale il 22 settembre, è la prima pellicola italiana in concorso annunciata durante la conferenza stampa della rassegna, in programma dal 31 agosto al 10 settembre nel capoluogo veneto.Il film, interamente in bianco e nero, concorrerà nella sezione Orizzonti, è stato girato sul Gargano, ed è tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che ripercorre la guerra spietata tra le famiglie foggiane, che si contendono questa terra in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere l'odio tra due famiglie rivali, un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione impossibile da estirpare che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan.Protagonista della storia d'amore al centro del film, accanto alla cantante, l'attore. Nel cast ci sono anche Michele Placido, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva e Linda Vitale.