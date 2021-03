La Rimbamband presenta la nona edizione di "Orizzonti Solidali"

Ci saranno anche le divertenti gag e la musica della Rimbamband durante la presentazione della nona edizione didalladi Trani in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e IperfamilaL'appuntamento, in programmasegna, dopo un anno, il ritorno del bando con nuovi fondi destinati al terzo settore pugliese.tranese per sostenere iniziative di solidarietà e finanziare progetti negli ambiti del sociale, dell'assistenza sanitaria, della cultura e dell'ambiente che dovranno essere presentati dalle organizzazioni del terzo settore puglieseDopo la lettura e valutazione dei progetti (nel 2019 furono circa 300 le proposte) a cura della commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark e da un esperto di responsabilità sociale d'impresa, ci saranno i colloqui conoscitivi con i promotori dei progetti più meritevoli e la proclamazione dei vincitori il prossimo 7 ottobre.A partire dal 2012, primo anno di 'Orizzonti Solidali', sono 86 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie all'oltre milione e mezzo di euro donato dalla Fondazione. A causa della pandemia, nel 2020 la Fondazione non ha bandito il concorso, preferendo destinare 400mila euro al sistema sanitario pugliese.«Anche per la nostra Fondazione – dichiara il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark – il 2020 è stato un anno surreale: abbiamo dovuto sospendere nostro malgrado Orizzonti Solidali ma, adesso, siamo pronti per la nona edizione e desiderosi di realizzare i sogni che le associazioni hanno dovuto conservare un anno nel cassetto. Aspettiamo di leggere tanti progetti da realizzare insieme agli ammirevoli protagonisti del terzo settore».Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it e l'invio dei progetti potrà avvenire esclusivamente online, attraverso un'apposita sezione del sito.A partire da questa edizione la Fondazione Megamark eleggerà, tra i progetti vincitori di Orizzonti solidali 2021/2022 destinatari di finanziamento, il progetto migliore a cui sarà riconosciuto un premio extra.La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando 'Orizzonti solidali' rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi', nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.