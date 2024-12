Riconoscere l’impegno e la costanza degli studenti: anche quest’anno torna il bando “Giovani Talenti” della Fondazione Megamark

Sono 60 le borse di studio, per un totale di oltre 87mila euro, consegnate nel corso della cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione dil'iniziativa promossa dalladi Trani, onlus dell'omonimo gruppo, leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365." è il bando riservato ai figli dei dipendenti del Gruppo che ha l'obiettivo di contribuire, in concreto, alla carriera scolastica e accademica degli studenti brillanti che si sono distinti nel loro percorso didattico e che intendono continuare ad approfondire le discipline scelte. Dalla prima edizione del 2010/2011 a oggi sono staticon borse di studio per un totale diAnche quest'anno la Fondazione ha erogato risorse a favore di neodiplomati, neolaureati (sia con laurea triennale che magistrale) e di ragazzi che si iscrivono a master o corsi di formazione post lauream, registrando numeri da record per quanto riguarda i premiati e i fondi assegnati.Dei ragazzi, premiati nella rinnovata sede del Gruppo Megamark, 41 sono pugliesi, 4 sono molisani e 15 campani. Sono 17 le borse di studio da duemila euro assegnate ai neolaureati con titolo magistrale, 19 da millecinquecento euro per quelli col titolo triennale e 23 da mille euro per i neodiplomati; infine, una ragazza ha ricevuto la borsa di studio per corsi di formazione post-laurea da duemila euro.La consegna delle borse di studio è avvenuta a ridosso delle feste natalizie, a conferma di come il bando sia pensato come un dono alle menti che vogliono crescere e un premio a chi coltiva il bisogno di emergere e di continuare percorsi virtuosi.«Anche quest'anno premiamo l'impegno e la costanza di questi giovani studenti - ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro, presidente del Gruppo e della Fondazione Megamark -, per incoraggiarli a investire sempre di più nello studio e nella cultura e aiutarli a intravedere un futuro solido e ricco di soddisfazioni. Il supporto economico è la dimostrazione dell'attenzione che il Gruppo rivolge ai giovani affinché non si spenga mai in loro la speranza di raggiungere ogni giorno traguardi sempre più importanti, ma anche della vicinanza ai genitori affinché non si sentano mai soli nel percorso di formazione dei propri figli».La, costituita 24 anni fa con lo scopo principale di sostenere i collaboratori in caso di malattia, ha allargato sempre di più il proprio raggio di azione, con iniziative di carattere sociale e culturale. Oltre all'iniziativaorganizza anche vacanze-studio all'estero per permettere ai figli adolescenti dei collaboratori di accrescere le loro competenze linguistiche. La Fondazione promuove, inoltre, il bando, giunto alla dodicesima edizione e rivolto al terzo settore pugliese e il premioarrivato alla nona edizione e destinato alle opere prime di narrativa italiana.