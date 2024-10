A Bari “Il futuro ti assomiglia”: quattro coach per incoraggiare i giovani a credere nei loro sogni

Quattro esperienze che attraverso lavoro, sacrificio e talento sono riuscite a concretizzare i loro sogni e sono oggi riunite a, in fiera del Levante, per spronare i giovani a non vedere tutto buio e ad aver fiducia nel futuro.Gli ospiti d'eccezione del progetto interamente dedicato ai giovani dal titolo: "Il futuro ti assomiglia" sono stati:personalità distintasi come speaker internazionale nonostante la sua malformazione fisica e ingaggiato come business coach da diverse e importanti aziende;, professore ordinario del dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi e autore del libro «Il lavoro che sarai», un volume con cui racconta proprio il lavoro a chi ancora non ce l'ha e si sta preparando per trovarne uno;, la prima donna arbitro a dirigere una gara di "Serie A" e per finire, il professore "social" di fisica noto soprattutto per il metodo «la fisica che ci piace».I quattro ospiti si sono alternati sul palco per raccontare le loro esperienze affinché, molti giovani dubbiosi sul futuro e scoraggiati, possano ritrovare la grinta e capire che la strada è dura ma percorribile."La conoscenza ci apre la mente e le porte - commenta ai nostri microfoni il professore- è come avere delle chiavi in mano. Secondo me nella vita bisogna aprirle queste porte, questo è il problema, e lo puoi fare soltanto grazie alla conoscenza. Questa è una cosa importante che voglio trasmettere ai giovani: acchiappate quanta più conoscenza potete perché in questo modo il futuro vi assomiglierà sempre di più".Il cambiamento climatico, l'incertezza per il futuro e per le scelte ancora da compiere e poi il giusto percorso da intraprendere. Queste sono alcune delle paure sottolineate da alcuni giovani studenti che hanno partecipato al progetto.Come aiutare i giovani a credere nei sogni partendo dalla scuola e dalla quotidianità ce lo ha spiegato il direttore della Fondazione Megamark,: "Noi abbiamo invitato le scuole e con loro ci sono anche i professori. Il quotidiano lo racconteranno loro ai ragazzi perché i professori sono sempre più preparati e attenti al mondo dei giovani. Chi è venuto qui lo sarà sicuramente un pochino di più perché ha ascoltato le testimonianze dei nostri coach della mente".