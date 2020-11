La rete scolastica giovinazzese lavora in sinergia

Ai docenti

Ai genitori - Ai docenti

Al personale ATA

Ai rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto

Sono tante le incertezze che sta attraversando il mondo della scuola pugliese in queste ore. Incertezze per il ping pong di responsabilità tra Ministero della Pubblica Istruzione e Regione Puglia, ma anche difficoltà pratiche per via della possibilità data a molti alunni di non frequentare e di ricorrere alla didattica a distanza, amata o famigerata a seconda dei punti di vista.Due i problemi pratici da risolvere: in primis la connettività, ma nelle ultime ore, grazie al Decreto Ristoro del Governo centrale, i dirigenti scolastici potranno candidarsi per ottenere strumenti idonei (ed a Giovinazzo, come in altre aree, non mancano i disagi); il secondo problema è quello del sostegno a docenti già molto provati da una situazione ondivaga.La richiesta di certezze partita dai genitori, a Giovinazzo è stata accolta dalle due dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi, il Bosco-Buonarroti e il Bavaro-Marconi, rispettivamenteCon un documento congiunto, pubblicato sui siti dei loro plessi, hanno fatto chiarezza sin dalla serata di domenica, 8 novembre, indicando regole che dovranno essere osservate pedissequamente da tutto il mondo scolastico. Documento che vi proponiamo interamente sotto il nostro articolo.La prima, in particolare, chiede un sostegno concreto per la didattica a distanza e la connettività.Intanto i genitori della "Bavaro-Marconi" hanno manifestato la volontà di far continuare in presenza le lezioni nelle prossime due giornate.Rincuora, in una situazione di grande incertezza, anche la posizione del Sindacoe dell'Assessore alle Politiche Educative,che sabato scorso avevano incontrato in videoconferenza le due presidi. Entrambi, per conto dell'Ente che rappresentano, si sono dettinei prossimi giorni. Evidente lo sforzo in un momento di grande emergenza ed in cui i livelli istituzionali sovracomunali non hanno brillato per tempestività e coerenza delle decisioni.Intanto le buone notizie sono arrivate ieri, 9 novembre, nel primo giorno in cui le scuole secondarie inferiori hanno riaperto i battenti, dopo una settimana in didattica a distanza definita prolifica, grazie all'impegno dei docenti, nonostante mille difficoltà legate alla rete.In entrambi gli istituti comprensivi la presenza è stata vicina al 90%, con un leggero calo per le scuole medie, peraltro previsto. Tranne rare eccezioni (poche classi con più di 4-5 assenti, situazione definita fisiologica), i genitori giovinazzesi hanno confermato la volontà di far andare a scuola i loro figli, consci dei rischi, certamente, ma anche delle buone pratiche messe in essere dalla rete scolastica cittadina. Nelle scuole dell'infanzia, infine, sono queste le ore in cui partirà anche il servizio mensa, con una grande adesione da parte di molte famiglie dei piccoli.Nei prossimi giorni cercheremo nuovamente di fare il punto della situazione, anche grazie a più circostanziate informazioni che ci giungeranno dall'amministrazione comunale, in attesa che la disputa tra la politica regionale e quella nazionale venga risolta da una pronuncia univoca della giustizia amministrativa.Di seguito il testo congiunto delle due presidi.Oggetto: Riorganizzazione della DDI e della didattica in presenza – Comunicazioni del Dirigente Scolastico Facendo seguito all'avviso prot.4152 del 7 novembre 2020Si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni sull'avvio della didattica in presenza ottemperando al DPCM 3 novembre 2020 e all'Ordinanza Regionale n.413.Ai genitoriNella giornata di lunedì 9 novembre sarà indicata la modalità per comunicare l'assenza del/della vostro/a figlio/a dalle attività didattiche in presenza; la scuola dovrà acquisire le seguenti informazioni:- Assenza temporanea per quarantena o isolamento (attraverso il canale riservato);- Assenza temporanea per motivi di salute (se Covid-19 attraverso il canale riservato); - - Assenza per fragilità per tutto il periodo di vigenza dell'OR 413 (fino al 3 dicembre 2020);- Assenza per espressa richiesta del genitore/tutore per tutto il periodo di vigenza dell'OR 413 (fino al 3 dicembre 2020) Come dettato anche dall' OR n. 413 la scuola, dopo aver rilevato i dati classe per classe, si impegna a riorganizzare la didattica in DDI o in modalità mista per consentire a tutti gli alunni dell'Istituto di continuare a seguire il percorso formativo.Si ricorda che lo sforzo ulteriore che le ultime disposizioni chiedono alla scuola comporta una fase di elaborazione che non può essere istantanea: si tratta di contemperare tanti aspetti che forse sono poco noti a chi non vive in un'organizzazione complessa. La scuola non si sottrae al suo compito né sì giustifica né riversa su altri le proprie responsabilità, ma ha i suoi tempi e i suoi luoghi per decidere.Pertanto, si prega l'utenza di non telefonare a scuola, perché tutte le informazioni vi giungeranno tempestivamente quando saranno assunte decisioni in merito alla riorganizzazione.Attraverso collegi di settore (primaria e secondaria di I grado) si concorderanno criteri e modalità per attuare un graduale passaggio alla didattica mista. Come si è fatto finora, grazie all'impegno e alla dedizione dimostrati, si troverà tempestivamente soluzione ai problemi di natura tecnica e logistica che ad oggi costituiscono l'unico ostacolo per l'erogazione della DDI anche in presenza. Si anticipa che, sulla base di primi accordi con l'Ente Locale, sarà possibile far fronte da subito con risorse aggiuntive alle esigenze individuali dei docenti in relazione alla connettività, in attesa che gli edifici dell'Istituto siano potenziati nell'infrastruttura.Le soluzioni che si potranno adottare saranno varie e differenziate a seconda delle situazioni, ma l'obiettivo ed il traguardo saranno unici. Le ore di confusione ce le lasciamo alle spalle. Lunedì si ricomincia (anzi si continua un percorso mai interrotto): i genitori tranquillizzeranno i propri figli, così come i docenti i propri alunni ed i loro genitori con cui hanno contatto diretto.Il personale amministrativo impegnato nel front office telefonico risponderà all'utenza, con il consueto garbo, che ulteriori comunicazioni saranno date attraverso il sito e il registro elettronico. I collaboratori scolastici saranno impegnati nella sorveglianza e nella pulizia con la consueta attenzione.Il supporto di questo organo in tale frangente è come al solito fondamentale. La concitazione di questi ultimi due giorni ha consentito alla scuola di far pervenire al CdI solo contatti indiretti, mentre il Presidente è stato informato telefonicamente dell'evoluzione della situazione. Nella prossima settimana, attraverso una riunione a distanza, di cui si concorderanno giorno ed orario, la scuola si confronterà con il CdI (per la componente genitori) e si condivideranno le scelte organizzative. Si confida nella collaborazione di tutti e soprattutto nella ragionevolezza e nel buon senso; abbiamo una unica grande responsabilità, sia da genitori che da operatori della scuola: comunicare agli alunni che la scuola è attenta tanto alla loro formazione, quanto al loro benessere fisico e psicologico.Le dirigentiDott.ssa Giovanna DomesticoDott.ssa Maria Paola Scorza