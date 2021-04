Dopo sei settimane consecutive in zona rossa,. Il passaggio nell'area con minori misure restrittive dovrebbe essere ufficializzato in serata - secondo quanto si apprende da diverse agenzie di stampa - dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che firmerà le nuove ordinanze, sostituendo di fatto le altre che aveva firmato solo qualche giorno fa e che ponevano la nostra regione in rossa sino al 30 aprile.Secondo l'ultimo monitoraggio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità, la Regione ha registrato un ulteriore miglioramento dell'indice Rt, stabile sotto l'1, e dell'incidenza settimanale dei casi, scesa sotto i. Preoccupa sempre la pressione sul sistema ospedaliero, con la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva ancora sopra i limiti imposti dal Governo, pari a circa il 44% del totale.Oltre alla Puglia, anche Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D'Aosta saranno arancioni. La Sardegna resta l'unico territorio rosso, mentre la restante parte dell'Italia è stata inserita in zona gialla.