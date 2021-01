Giovinazzo ancora in zona arancione: le regole da rispettare

La Puglia, è fatto ormai noto, resta ancora per una settimana in zona arancione (a rischio quindi moderato di contagio da Covid-19) assieme a Sardegna, Umbria, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Tutto il resto d'Italia sarà in zona gialla. Nuove valutazione arriveranno dal Governo e dal Comitato Tecnico Scientifico entro il fine settimana.Giovinazzo vedrà quindi come unica significativaladdove lo abbiano richiesto le famiglie e mai al di sopra del 50% del totale nelle classi.Poi restano invariate le regole seguite in queste settimane che possono essere così riassunte:- gli spostamenti saranno consentiti solo all'interno del proprio Comune di residenza dalle ore 5 alle ore 22; coprifuoco dalle 22 di ogni sera fino alle 5 del mattino dopo.- si può uscire dal proprio comune di residenza con autocertificazione per esigenze di lavoro, necessità mediche o spesa, assistenza sanitaria a parenti o congiunti;- ristoranti, pub, pizzerie restano aperti per asporto fino alle 22, i bar fino alle 18. Servizio a domicilio sempre consentito;- aperti negozi fino alle ore 21;- chiuse palestre, piscine e centri massaggi;- aperto mercato settimanale con controlli agli ingressi- vietati assembramenti.