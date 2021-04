Dopo l'ultimo monitoraggio effettuato dall'Istituto superiore di sanità, la Puglia si è confermata in zona arancione. La decisione sarà ufficializzata in serata dal ministro della salute Roberto Speranza, che firmerà le nuove ordinanze relative ai cambiamenti di colore delle Regioni italiane.L'indice Rt è salito a 0.92, di poco sopra alla media nazionale, salita a quota 0.85. L'analisi della cabina di regia ha registrato un miglioramento sull'incidenza dei casi, sempre ogni 100mila abitanti, e soprattutto della pressione sul sistema ospedaliero (il dato dei ricoverati nell'ultima settimana è nettamente diminuito). Non ci sarà il passaggio in area gialla, desiderato e pronosticato dall'assessore Pier Luigi Lopalco nella giornata di giovedì 29 aprile ( link all'articolo ).Il provvedimento consoliderà il territorio pugliese in arancione almeno fino a domenica 9 maggio, insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Oltre alla Valle d'Aosta in rosso, le restanti regioni sono inserite nella zona gialla, area con minori restrizioni.